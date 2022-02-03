Барнаул, 3 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Барнауле 2 февраля почтили память защитников Сталинграда. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в честь 79-той годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве приняли участие губернатор Виктор Томенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти, общественных и военно-патриотических объединений, барнаульцы.

Цитата barnaul.org В память о защитниках Сталинграда: губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти возложили к мемориалу цветы

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года: советские воины полностью ликвидировали окруженные войска противника. В военной операции у Сталинграда участвовали три дивизии (стрелковые и кавалерийская) и две стрелковые бригады, сформированные на Алтае.

Всего в историческом сражении участвовало более 40 тысяч воинов, призванных из Алтайского края. Многие улицы в Барнауле названы в честь воинских соединений и в честь Героев Советского Союза. 42-я отдельная стрелковая бригада была сформирована в Барнауле в декабре 1942 года, ею командовал Герой Советского Союза Матвей Батраков.

В обороне Мамаева кургана отличилась 298-я стрелковая дивизия, впоследствии известная как 80-я гвардейская дивизия. В числе участников обороны Сталинграда — прославленные барнальцы Герои Советского Союза Павел Артемьевич Плотников, Вера Сергеевна Кащеева, Илья Захарович Шуклин, Иван Тихонович Гулькин, Иван Сергеевич Ликунов.

При защите Сталинграда отличился Нестор Дмитриевич Козин. Под его командованием бойцы взяли в плен три румынские дивизии. Дивизия под руководством Нестора Козина победоносно дошла до Берлина, участвовала во взятии Рейхстага. После войны Нестор Дмитриевич жил в Барнауле.

Когда на барнаульской площади Победы открывали Мемориал Славы, ему предоставили право зажечь Вечный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, сибиряки-алтайцы приняли участие во всех боевых операциях Красной армии. В боевых наградах и почетных наименованиях алтайских дивизий и бригад — тяжелый путь всей нашей армии от Москвы, Сталинграда до поверженного Берлина.

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