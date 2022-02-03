Новосибирск, 3 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области в феврале пенсию в новом размере в результате индексации получат около 600 тысяч человек. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Уточняется, что вместе с пенсией за февраль они получат также доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. После индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров Новосибирской области составит 18 537 рублей 74 копейки, а средний размер увеличения — 1452 рубля.

Отметим, что в Новосибирской области выплатной период начинается 3 числа каждого месяца.