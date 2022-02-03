Кызыл, 3 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 326 пациентов, выявлено 489 новых случаев заражения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 5031.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявили 83 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Каа-Хемского (+76), Пий-Хемского (+70), Дзун-Хемчикского (+43) и других районов.

«Из 489 заболевших мужчин — 169, женщин — 320. По возрасту: детей до 17 лет — 137, от 18−49 лет — 226, 50−64 лет — 90, старше 65 лет — 36. Работников образования — 50, здравоохранения — 21», — отметили в минздраве.

По данным на 3 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 1192 пациента, в том числе 109 детей и 114 беременных женщин. 18 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 80,5% из 1658 коек.