Кабул, 3 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. После девятимесячного перерыва в провинциях Афганистана с тёплым климатом 2 февраля открылись государственные университеты. По сообщению информационного агентства «Шафакна», в Кандагаре студенты мужского и женского пола учатся совместно.

Af.shafaqna.com Афганские студенты

Маулави Нур Ахмад Саид, директор департамента по информации и культуре, сказал, что государственный университет провинции открылся для юношей и девушек.

Ранее представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что ликвидировали совместную систему образования.

По данным министерства высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с открытием университетов занятия будут вестись три недели, а затем начнётся экзаменационная сессия. Новый семестр в провинциях с теплым климатом начнётся 21 марта.

Государственные университеты в провинциях с холодным климатом также должны открыться 26 февраля. Новый семестр начнётся в этих областях 16 апреля.

Государственные и частные университеты были закрыты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после падения Кабула, чтобы предотвратить распространение коронавируса. 15 сентября 2021 года частные университеты возобновили свою работу, но государственные университеты были закрыты.