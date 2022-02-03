Ульяновск, 3 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен обвинительный приговор руководителю одной из строительных компаний, которому инкриминировали хищение более 480 млн рублей средств дольщиков. Пострадавшими по делу проходили свыше 290 человек, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попал генеральный директор строительной компании. Правоохранители установили, что с января 2013 года по май 2019 года он похитил принадлежащие дольщикам средства на сумму более 482 млн рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса по улице Розы Люксембург в городе Ульяновске.

«Фактически он выводил средства через фирмы-однодневки, а также допускал их нецелевое расходование», — говорится в сообщении.

Следствием установлено 293 пострадавших дольщика.

В рамках расследования арестованы автомобили, жилое помещение и доля в уставном капитале акционерного общества.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Железнодорожный районный суд Ульяновска признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске местная жительница получила один год и девять месяцев колонии общего режима за мошенничество на 2 млн рублей. Пострадавшей по делу проходит участница долевого строительства.

Подробнее: Ульяновскую предпринимательницу уличили в крупном мошенничестве