Астрахань, 3 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Астраханской области работу учреждений дополнительного образования, кружков и секций приостановят с 7 по 20 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

vettie vette В школе

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Возросло число случаев заражения детей коронавирусом, среди них есть и госпитализированные с тяжёлым течением. Количество детей и подростков с коронавирусом в стационарах увеличилось почти в десять раз.

Школы продолжают работать в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Директора могу принимать решения о переходе на дистант в случае необходимости.

При этом, по мнению главного государственного санитарного врача по Астраханской области Людмилы Носковой, в кружках и секциях контролировать эпидситуацию гораздо сложнее, потому что в них занимаются дети из разных школ. Поэтому на 14 дней работу кружков и секций приостановят. Исключение составляют тренировки детей и подростков в рамках подготовки спортсменов спорта высших достижений к официальным физкультурным и спортивным мероприятиям.