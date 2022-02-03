Глазго, Великобритания, 3 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. «Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в матче 22-го тура чемпионата Шотландии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игрок «Селтика» Джеймс Форрест

В составе «Селтика» дубль оформил защитник Рео Хатате. Ещё один гол забил форвард Лиэль Абада.

На сегодняшний день «Селтик» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 57 очков. «Рейнджерс» идёт на втором месте с 56 очками.