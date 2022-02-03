Саратов, , 10:09 — REGNUM Девятилетний ребенок пострадал в Саратове после нападения на него стаи бездомных собак. Соответствующую публикацию в соцсетях проверяют следователи, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Злая собака

По информации в СМИ, стая бродячих собак напала на ребенка 2 февраля на улице Тульской. Одна из собак укусила его за локоть. По факту нападения организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, 27 января около 16:30 (местное время) на стадионе по улице Нестерова города Энгельса стая бездомных собак напала на женщину, одна из которых прокусила ей ногу. В результате женщина была госпитализирована в медучреждение.

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