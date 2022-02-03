Пекин, 3 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Церемония состоится 4 февраля на Национальном стадионе. Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, объявит на церемонии Игры открытыми.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире China Media Group, и xinhuanet.com. Также будет обеспечена прямая трансляция в текстовом виде, а также в формате фоторепортажа.