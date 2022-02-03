Лиссабон, 3 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. «Спортинг» одержал победу над «Белененсешем» в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sporting.pt «Спортинг»

В составе «Спортинга» дубль оформил нападающий Паулинью, ещё по голу забили защитник Педро Порро и полузащитник Пабло Сарабия. У «Белененсеша» отличился форвард Абел Камара.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 50 очков. «Белененсеш» идёт на 18-м месте с 12 очками.