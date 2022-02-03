Пекин, , 08:56 — REGNUM По данным Национального управления энергетики КНР, в 2021 году в Китае наблюдался устойчивый рост мощностей возобновляемых источников энергии, сообщает агентство Синьхуа.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

К концу прошлого года установленная мощность возобновляемых источников энергии в стране составила 1,06 млрд кВт, что составляет 44,8% от общей установленной мощности по производству электроэнергии в стране. Согласно данным, мощность ветряных электростанций и фотоэлектрических станций превысила 300 млн кВт.

В 2021 году Китай произвел 2,48 трлн кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что составило 29,8% от общего потребления электроэнергии в стране. Китай таким образом приспосабливается к существованию в условиях перехода к низко углеродной экономике.

Страна объявила, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.