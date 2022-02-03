Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве почти 2 тысячи патронажных медсестер, посещающие новорожденных детей на дому, получат в пользование цифровые планшеты, сообщается на портале мэра столицы.

Новорожденные Gtrk-kaluga.ru

С помощью планшетов патронажные медсестры могут сразу отправлять результаты осмотров младенцев в ЕМИАС. Цифровой формат ведения медзаписей сэкономит время. А врач-педиатр сможет оперативно ознакомиться с данными осмотра и связаться с родителями.

Плотный проект: начался в двух детских поликлиниках. Ранее патронажным медсестрам приходилось заполнять бумажную форму протокола осмотра новорожденного при визите на дом. Затем в поликлинике переносить результаты осмотра в ЕМИАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ещё две детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты.

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