Горно-Алтайск, , 08:55 — REGNUM Промышленное производство Республики Алтай за 12 месяцев 2021 года показало рост на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Заснеженный Горно-Алтайск Наталья Сладкова

Так, выросли объёмы производства в сферах водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (+7,2%), обеспечения электроэнергией, газом и паром (+4,6%), а также в обрабатывающей отрасли (+4,5%).

«В обрабатывающих отраслях максимальное увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве текстильных изделий (в 2 раза), производстве мебели (в 1,6 раза), производстве напитков (в 1,5 раза), производстве химических веществ и химических продуктов (на 17,9%)», — отметили в службе статистики.

При этом в сфере добычи полезных ископаемых республика продемонстрировала снижение на 5,1%.