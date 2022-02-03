Астана, 3 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Казахстане сошёл с рельсов поезд, перевозивший экспортируемую в Афганистан пшеницу. 12 вагонов с пшеницей для Афганистана, сошли с рельсов и перевернулись, сообщило турецкое информационное агентство TART.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры В Карелии сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

Национальная железнодорожная компания Казахстана распространила заявление о том, что авария произошла на станции Сарышаган в Карагандинской области республики.

Уточняется, что во время инцидента с рельсов сошли 12 вагонов с зерном. О пострадавших не сообщается.

Необходимо отметить, что большая часть пшеницы и муки, необходимых Афганистану, ввозится из Казахстана товарными поездами.