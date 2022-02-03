Джакарта, , 08:53 — REGNUM Министерство религии Индонезии отметило, что с 8 января 2022 года более 8000 паломников из Индонезии отправились в Саудовскую Аравию, сообщает CNN Indonesia.

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«Число паломников, совершающих умру, превысило 8000 человек», — говорится в заявлении министерства религии.

Известно, что многие случаи заражения штаммом «Омикрон» были обнаружены у индонезийских граждан, вернувшихся из Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что десятки домов в Джокьякарте пострадали из-за сильного ветра.

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