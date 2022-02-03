Москва, , 08:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 2 февраля доложил о социально-экономической ситуации в республике. Несмотря на непростые условия, в которых находится субъект из-за пандемии коронавируса, Чечня «под руководством президента РФ сохраняет темпы развития», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Так, по словам Кадырова, в Чечне под контролем находится ситуация с коронавирусом: в больницах имеется достаточное количество лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, создан необходимый коечный фонд, успешно выполняется программа вакцинации.

В плане экономики республика демонстрирует устойчивый рост, как отметил глава региона, назвав среди положительных показателей увеличение объёма отгруженных товаров, рост промышленного производства и объема продукции сельского хозяйства.

Растет в Чечне и объём инвестиций в основной капитал: в 2021 году было реализовано 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей, в стадии реализации еще 618 проектов на 121 млрд рублей. При этом будет создано 11 тыс. рабочих мест, что положительно скажется на снижении уровня безработицы, который и так за последний год уменьшился до 8%, благодаря принятым мерам.

Похвалился глава Чечни перед президентом РФ и успехами в реализации национальных проектов: 2-е место в 2021 году во проектам «Чистая вода» и «Чистая страна», досрочно завершена программа переселения из аварийного жилья, на 33% перевыполнен план по введению в строй жилья. Чечня также в тройке лидеров среди субъектов РФ по бесплатной догазификации.

Кроме того, начиная с 2014 года уровень дотационности бюджета Чечни, по словам Кадырова, снизился более чем на 27% (с 69,6 до 42,4%).