Москва, , 08:51 — REGNUM Полёт над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном выполнили два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации. Об этом 3 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ту-95МС Sergey Korovkin 84

Отмечается, что плановый полёт проходил над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Его продолжительность составила около 15 часов.

Во время полёта экипажи Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Англии Eurofighter Typhoon.

В Минобороны заявили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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