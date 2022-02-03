Москва, 3 февраля 2022, 08:50 — REGNUM Россия и Китай расширяют практику расчётов в национальных валютах. Об этом в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для китайского информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля в преддверии визита в Пекин, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства также добавил, что Москва и Пекин формируют механизмы, которые позволяют уменьшить влияние санкций и их последствия.
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Путин напомнил, что важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах. Также глава государства указал и на успехи в сфере экономики. По его словам, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — $140 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявлял, что вероятность введения США и другими странами Запада санкций в сфере финансов может способствовать более скорому переходу России и Китая на национальные валюты в торговых расчётах.
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Он также добавил, что у России и Китая имеются собственные алгоритмы передачи финансовой информации. Денисов пояснил, что та система, которая разработана в России, по своим параметрам вполне может удовлетворить потребности в платёжно-расчётных отношениях с китайскими финансовыми, банковскими учреждениями.
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