Москва, , 08:50 — REGNUM Россия и Китай расширяют практику расчётов в национальных валютах. Об этом в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для китайского информационного агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля в преддверии визита в Пекин, сообщил президент России Владимир Путин.

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Глава государства также добавил, что Москва и Пекин формируют механизмы, которые позволяют уменьшить влияние санкций и их последствия.

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«Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций», — отмечается в статье.

Путин напомнил, что важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах. Также глава государства указал и на успехи в сфере экономики. По его словам, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — $140 млрд.

«Уверенно движемся к поставленной цели — довести объём торговли до $200 млрд в год», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявлял, что вероятность введения США и другими странами Запада санкций в сфере финансов может способствовать более скорому переходу России и Китая на национальные валюты в торговых расчётах.

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Он также добавил, что у России и Китая имеются собственные алгоритмы передачи финансовой информации. Денисов пояснил, что та система, которая разработана в России, по своим параметрам вполне может удовлетворить потребности в платёжно-расчётных отношениях с китайскими финансовыми, банковскими учреждениями.

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