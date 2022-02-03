Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:47 — REGNUM В Иркутской области вынесен обвинительный приговор в отношении четверых мужчин из Нижнеудинска, обвиняемых в распространении немаркированной алкогольной продукции на территории региона. Подробности сообщает территориальное управление ГУ МВД РФ.

Алкоголь

Масштабная реализация спиртосодержащей жидкости на сумму свыше 6шести миллионов рублей пресечена полицейскими совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Иркутской области и ОМОНа Росгвардии региона в 2020 году. Склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата, оперативники обнаружили Нижнеудинске, Тулуне и Саянске.

Кроме того, выявлены торговые точки, где происходила реализация фальсификата.

Всего в ходе обысков изъято около пяти тысяч литров водки, свыше полутора тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, а также — ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара. Выяснилось, что злоумышленники наносили на бутылки с алкоголем сомнительного происхождения этикетки, схожие с используемыми реально существующим заводом по производству коньяка, с указанием на них зарегистрированного наименования места происхождения товара, причинив ущерб правообладателю.

Организатор противоправной деятельности пытался скрыться от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск и вскоре задержан в Иркутске.

В зависимости от роли своего участия в совершении преступлений Нижнеудинским мужчины приговорены к лишению свободы от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. В качестве дополнительного наказания им назначен штраф на общую сумму более 1,5 млн. рублей.

Кроме того, с подсудимых взыскан ущерб в размере 3,5 млн. рублей, причиненный производителю коньячной продукции в результате незаконного использования товарного знака.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по нашумевшему уголовному делу о массовом алкогольном отравлении концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом. Все участники группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в колонии общего режима.

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