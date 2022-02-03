Чеди-Хольский район, Тыва, 3 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Чеди-Хольском районе Тувы перед судом предстанет бывший главный бухгалтер дома-интерната для инвалидов и престарелых. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, её обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

50.мвд.рф Мошенничество

По данным следствия, женщина вносила в платёжные поручения и реестры о перечислении зарплаты ложные сведения, по которым ей перечислялись завышенные суммы заработной платы. Таким образом, ей удалось похитить из бюджета более 140 тыс. рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чеди-Хольский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.