Чебоксары, 3 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Чувашии на очередном заседании оперативного штаба планируется обсудить ситуацию с заболеванием ковидом и ОРВИ среди детей с возможным продлением «дистанта» для старшеклассников двух городов. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам встречи с лидером партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергеем Мироновым.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Встреча прошла дистанционно, одна из тем обсуждения — пандемия коронавируса. Отмечается, что Олег Николаев из-за всплеска заболеваемости отменил рабочую поездку в Белоруссию.

Глава Чувашии акцентировал внимание на том, что до 7 февраля школы Чебоксар и Новочебоксарска переведены на дистанционный формат обучения. И с учётом того, что среди школьников сохраняется рост заболеваемости, «хоть и незначительный», на оперативном штабе обсудят возможное продление «дистанта» для старших классов.

Отметим, что очередное заседание регионального оперативного штаба назначено на 4 февраля.

Напомним, что ранее были переведены в круглосуточный режим работы ковидные лаборатории, которые созданы в республиканских медицинских учреждениях. Это коснулось восемь лабораторий из 14-ти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии всего официально выявлено 53 579 случаев заражения коронавирусом, в том числе за 1 февраля заболели 956 человек. Выздоровели 43 488 человек (81,17%), умерли от ковида 4210 больных.