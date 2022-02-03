Сеул, , 08:45 — REGNUM В Южной Корее второй год подряд фиксируют снижение числа пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Korean Air (сс) bilaleldaou

Согласно опубликованным данным, в 2021 году пассажиропоток аэропортов Южной Кореи составил 36,36 млн человека, что на 7,7% меньше, чем в 2020 году.

Известно, что пассажиропоток на международных рейсах упал на 78%, до 3,21 млн человек, а на внутренних, напротив, вырос на 32%, до 33,15 млн человек.

Эксперты отмечают, что на сокращение показателя повлияла пандемия коронавируса.

Грузовые авиаперевозки увеличились на 11%, до 3,62 тыс. тонн.