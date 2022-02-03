Москва, 3 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 3 февраля, в парках Москвы стартует сезонный тематический зимний квест «Я шагаю по паркам». Тема зимнего квеста — садово-парковая архитектура, сообщается на портале мэра столицы.

Алексей Лазарев В парке

Участникам квеста нужно по подсказкам отгадать 10 парков, отыскать в них архитектурные достопримечательности и сфотографироваться на их фоне. Например, запечатлеть себя у зеркальных павильонов, турецкой крепости или шатрового храма XVI века.

Присоединиться к игре могут все желающие с 3 по 28 февраля включительно. Результаты интерактивного квеста объявят 1 марта. Победители получат ценные призы (миксер, хлебопечь и др.).

ИА REGNUM ранее сообщало, парки Москвы приготовили для горожан осенний квест «Я шагаю по паркам».

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