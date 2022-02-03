Самара, , 08:45 — REGNUM Победителей конкурса компаний «Достояние губернии — 2021» наградили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Стенд Самарской области на ПМЭФ-21 Samregion.ru

Этот конкурс проходит на протяжении пяти лет. В 2021 заявки на участие в конкурсе подали 348 организаций области. За пять лет почетное звание «Достояние губернии» получили 40 организаций. Этот статус присваивается тем предприятиям, которые внесли весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала, повышение качества жизни жителей региона.

По итогам конкурсного отбора экспертным жюри были определены 33 финалиста: предприятия малого и среднего бизнеса крупные компании, учреждения культуры и социальные учреждения, общественные объединения области.

Из их числа победителями конкурса выбраны 11 предприятий.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил победителей конкурса.

«Уверен, что участие в конкурсе откроет для самарских компаний новые возможности, позволит внести свой заметный вклад в укрепление экономики, повышение уровня и качества жизни земляков. Со своей стороны, обещаю, что мы и дальше будем поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что стать обладателем памятной статуэтки, диплома и статуса «Достояние губернии» могут все предприятия региона, которые заявят о себе, подав заявку на участие в конкурсе, который пройдет также и в 2022 году.