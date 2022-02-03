Берлин, 3 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Загадочный скелет лошади без головы был обнаружен археологами вместе с останками всадника на средневековом кладбище в Германии. Об этом 3 февраля сообщает Daily Mail.

Археология

Захоронение было найдено на территории средневекового кладбища в Книтлингене, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По оценкам специалистов из Штутгартского регионального совета по охране памятников, возраст захоронения составляет не менее 1400 лет. В то время регион находился во владении династии Меровингов объединивших большую часть нынешней Франции и Центральной Европы в период с с V по VIII век.

Археологи пока не установили, по какой причине лошадь была обезглавлена, но предполагают, что это могло быть частью погребальной церемонии. Голова животного найдена не была. Всадник был захоронен вместе с оружием: рядом с ним были найдены меч, более известный как спата, и копьё.

Руководитель раскопок и археолог Фольке Даммингер пояснил, что скорее всего, всадник при жизни был частью элиты и вполне вероятно, состоял на службе у Меровингов, в их прямом подчинении. По этой причине он был обязан ходить в военные походы, а после гибели был захоронен с подобающими его высокому статусу почестями.

Всего на кладбище в Книтлингене археологи исследовали около 110 захоронений. По словам специалистов, мужчины и женщины были захоронены частично в деревянных гробах, а частично в специально подготовленных срубах деревьев. Рядом со многими были найдены оружие, украшения и предметы роскоши.

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