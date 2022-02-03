Москва, , 08:42 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Московской области до 4 февраля. Об этом 3 февраля сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Гололедица Gwydion M. Williams

Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать до 23:00 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля был введён «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине гололедицы.

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