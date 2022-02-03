Пермь, 3 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Перми льготные категории школьников с 7 февраля начнут получать продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

City-yaroslavl.ru Продуктовые наборы

Напомним, городские школы из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 февраля переходят на дистанционное обучение детей. Для учеников среднего и старшего звена, имеющих льготные категории, организуют выдачу продуктовых наборов.

К льготным категориям относятся школьники из малоимущих семей, многодетных семей, дети с ОВЗ, а также ученики коррекционных школ. Получить продовольственные пайки можно будет в своей школе. График опубликуют на сайтах образовательных учреждений.