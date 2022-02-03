Улан-Удэ, 3 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Бурятии задержали водителя грузовика, устроившего ДТП на территории угольного разреза. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Карьерный самосвал БелАЗ

2 февраля мужчина 1977 года рождения за рулём малотоннажного грузовика Isuzu Elf на технологической дороге врезался в стоящий БелАЗ. После аварии виновник скрылся, однако позже его задержали и привлекли к административной ответственности.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Исудзу Эльф» мужчина 1997 получил травмы различной степени тяжести», — добавили в управлении.