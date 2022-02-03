Кишинёв, 3 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 2 февраля в ходе 17 858 исследований выявили 4794 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 449 840 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 388 475 человек, в том числе 3725 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3042 пациента с COVID-19, в том числе 196 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 690 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 4348 заражений коронавирусом в результате проведения 13 988 тестов. Врачи выписали за сутки 2052 человека, умерли 24 пациента с COVID-19.