Москва, , 08:47 — REGNUM Взаимовыгодный энергетический альянс складывается между Россией и Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин в статье для агентства «Синьхуа», опубликованной 3 февраля пресс-службой Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он отметил, что Россия на долгосрочной основе поставляет Китаю углеводороды, кроме того, стороны запланировали целый ряд крупных совместных проектов. В их число входит сооружение четырёх новых энергоблоков на китайских АЭС. Проект начат в 2021 году с участием госкорпорации «Росатом».

«Всё это существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что множество возможностей есть у России и Китая для партнёрства в информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России подчеркнул беспрецедентность уровня отношений, которого достигли Россия и Китай. У Москвы и Пекина — близкие позиции по подходам к решению глобальных и региональных проблем.

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