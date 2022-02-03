Москва, 29 июня, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Российский рубль 29 июня аккуратно укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«С 2019 года Россия может отказаться от трат Резервного фонда — об этом сегодня сообщил министр финансов Антон Силуанов. При этом он, правда, не уточнил, что при текущих российских аппетитах к расходованию средств мощности фонда будет окончательно исчерпаны еще до наступления 2018 года», — отметила эксперт.

«Денег привлекается меньше, чем нужно, к тому же относительно дорогой рубль способствует сохранению дефицита бюджета. Без плавного расходования «подушки безопасности» придется или резко ослабить позиции рубля, или секвестировать расходные статьи», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, рубль не выглядит сейчас особенно интересным для инвесторов. Налоговый период в стране завершен, квартал и полугодие подходят к концу — время выдалось подвижное и волнительное, «россиянин» окреп достаточно, но теперь у него нет поддержки спекулянтов.

«Плавный отток денег из длинных позиций по рублю продолжается, и как только эмоциональное ралли в нефти остановится, отечественная валюта тоже придет в чувство. Цель по доллару США на 60 рублей и чуть выше сохраняется актуальной», — считает эксперт.

Добавим, 29 июня за доллар США дают 59,05 рубля (-0,2%). Евро оценивается в 67,29 рубля (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 30 июня, составляют 59,08 рубля за американскую валюту и 67,49 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены понижение, на 46 и 19 копеек соответственно.

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