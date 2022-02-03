Иркутск, 3 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Иркутские майнинговые фермы всё чаше становятся объектом посягательств злоумышленников. Подробности сообщает пресс-служа территориального ГУ МВД РФ по региону.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Только за 2021 год полицию Приангарья обратилось порядка 350 владельцев «асиков». Как пояснил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Жбанов, оперативники и сотрудники наружных служб полиции работали над установлением как отдельно взятых преступников, так и организованных групп. Всего в прошлом году задержано 66 предполагаемых похитителей оборудования, ликвидирована деятельность шести преступных групп.

По словам руководителя УУР, преступления чаще всего носят тщательно подготовленный характер, злоумышленники предпринимают необходимые конспирологические меры, что затрудняет работу сыщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года расхитителей майнинговых ферм задерживали в Иркутске, Слюдянском и Зиминском районах. Причем, как пояснил один из злоумышленников — неоднократно судимый 26-летний житель столицы Приангарья — он намеренно далживал автомобиль и ездил по гаражным кооперативам, прислушиваясь к характерному шуму от работы оборудования. Украденное он планировал продать и приобрести себе автомобиль.

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