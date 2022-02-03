Пекин, 3 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Китай полностью готов к проведению Олимпийских игр и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом 3 февраля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Narendra Modi Си Цзиньпин

«Олимпиада 2022 года в Пекине откроется завтра вечером. Весь мир обратит свой взор в сторону Китая, и наша страна готова», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай сделает всё, чтобы Олимпийские игры были яркими, блестящими и безопасными.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

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