Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM В Казахстане началась работа по переформатированию деятельности Комитета национальной безопасности (КНБ). Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Сотруники КНБ и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Knb.kz

пресс-служба КНБ «Во исполнение поручений главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента и 27 января на заседании Совета безопасности, в КНБ началась работа по переформатированию деятельности ведомства».

Отмечается, что для выполнения поставленной задачи была создана специальная рабочая группа «по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения «А». Отдельно были выделены вопросы реорганизации деятельности и укрепления подразделений «по борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и международным наркобизнесом». Изменения также затрагивают и направление по обеспечению экономической безопасности.

Реорганизация оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности проводится с учётом анализа «совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима антитеррористической операции».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана поддержали предложение Сената отменить обязательное согласование с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым внешней и внутренней политики.

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