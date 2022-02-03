В Комитете национальной безопасности Казахстана начались реформы
Астана, 3 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Казахстане началась работа по переформатированию деятельности Комитета национальной безопасности (КНБ). Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что для выполнения поставленной задачи была создана специальная рабочая группа «по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения «А». Отдельно были выделены вопросы реорганизации деятельности и укрепления подразделений «по борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и международным наркобизнесом». Изменения также затрагивают и направление по обеспечению экономической безопасности.
Реорганизация оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности проводится с учётом анализа «совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима антитеррористической операции».
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана поддержали предложение Сената отменить обязательное согласование с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым внешней и внутренней политики.
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