Емельяновский район, Красноярский край, 3 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Бывший глава администрации посёлка Кедровый Емельяновского района Красноярского края подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных полицией. По версии следствия, с июня 2016-го по декабрь 2017 года глава администрации Кедрового давал устные распоряжения сотрудникам бухгалтерии администрации о выдаче ему талонов ГСМ на бензин АИ-92.

Чтобы придать происходящему видимость законности, чиновник предоставлял в бухгалтерию фискальные чеки, путевые листы и расходные ордеры, оформленные на фактически неисправный автомобиль, состоявший на балансе администрации. Машина была разобрана, находилась в технически неисправном состоянии.

Выполняя указание подозреваемого, подчинённые выдали ему талоны на 700 литров топлива. Он использовал их на личные нужды. Бюджету Кедрового причинён ущерб на сумму около 25 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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