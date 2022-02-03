Джакарта, , 08:29 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что десятки домов в Джокьякарте пострадали из-за сильного ветра, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

Общее количество поврежденных жилых домов достигло 29, из них два оказались почти разрушены.

Сильный ветер, повредивший дома жителей, не стал причиной для эвакуации пострадавших граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что на сегодняшний день в стране выявлено 2980 случаев заражения штаммом «Омикрон».

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