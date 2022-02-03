Джакарта, 3 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что десятки домов в Джокьякарте пострадали из-за сильного ветра, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Общее количество поврежденных жилых домов достигло 29, из них два оказались почти разрушены.

Сильный ветер, повредивший дома жителей, не стал причиной для эвакуации пострадавших граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что на сегодняшний день в стране выявлено 2980 случаев заражения штаммом «Омикрон».