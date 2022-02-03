Пекин, , 08:27 — REGNUM Олимпийский дух должен стать основой для мира и взаимопонимания. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Антониу Гутерриш Securityconference.org

«Олимпийский дух — это общая основа для мира и взаимопонимания. Я надеюсь, что этот дух выйдет за рамки Олимпийских игр и напомнит, что мы принадлежим к одной семье — человечеству», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что для достижения мира, всеобщего благополучия и укрепления прав человека «не существует границ», а олимпийский дух напомнит человечеству о солидарности.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а 3 февраля в столице Китая проходит 139-я сессия МОК.

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