Кабул, , 08:27 — REGNUM Члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, не принимали участия в массовых беспорядках в Казахстане. Об этом заявил назначенный радикалами заместителем министра информации и культуры Забихулла Муджахид в соцсети Twitter.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Исламский эмират Афганистан никому не позволяет и не позволит использовать афганскую территорию в ущерб какой-либо другой стране или вмешиваться в дела других государств», — говорится в сообщении.

Муджахид подчеркнул, что нет никаких доказательств участия в беспорядках представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что в Афганистане призывали к мирному урегулированию в Казахстане.

Напомним, 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что погромы в стране устраивали иностранные боевики, которые прибыли из стран Туркестана и Ближнего Востока, в том числе из Афганистана.