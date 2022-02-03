Самара, , 08:31 — REGNUM Еще на одном участке автотрассы временно ограничили движение для грузовиков и маршрутных транспортных средств в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что движение для маршрутного транспорта и грузовиков временно ограничено на участке с 889 км по 981 км автодороги М-5 «Урал» в Самарской области из-за наступления неблагоприятных погодных условий.

Снять ограничение движения планируется к 13:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что движение для этих автотранспортных средств также ограничено на участке с 93 км по 132 км (+565 м) км автодороги М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург в Самарской области).

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области на трассе временно ограничили движение для грузовиков