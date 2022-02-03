Южно-Сахалинск, 3 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На Сахалине житель Холмска предстанет перед судом за то, что в сентябре 2021 года на автомобиле сбил двух пешеходов на обочине. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в краевой прокуратуре.

ДТП

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Установлено, что автомобиль двигался с большой скоростью по дороге в селе Восточное Макаровского района. Водитель потерял управление транспортным средством, пересек полосу встречного движения и сбил на обочине двух пешеходов. Один из них от полученных травм скончался на месте. Выжившая женщина получила в результате ДТП тяжкий вред здоровью.

Совершившему ДТП водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурейском районе Амурской области легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В ДТП погиб человек.