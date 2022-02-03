Новотроицк, Оренбургская область, 3 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области три школы с 3 февраля переводят детей на дистанционное обучение. Об этом сообщает мэрия.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Решение принято муниципальным оперштабом по борьбе с COVID-19. Карантин продлится по 9 февраля. Причиной ограничительный меры названа эпидемия гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

На неделю очное обучение отменяется в школе № 2 поселка Аккермановка, а также школах №7 и 18 города Новотроицка. Кроме того, приостановлена работа детского сад, а № 16 на ул. Мичурина.

Напомним, с 1 февраля на карантине находятся три новотроицкие школы. На дистанционное обучение переведены все школы Оренбурга (с 28 января) и Орска (с 3 февраля).