Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской общественной организации на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте комитета.

Флаги КНДР (stephan)

Согласно опубликованным данным, Институт межкорейского экономического сотрудничества поставит в Северную Корею медицинское оборудование, необходимое для борьбы с пандемией коронавируса. В частности, 20 тепловизоров.

Известно, что исключение из-под санкций будет действовать до 26 января 2023 года. О способах и сроках поставки груза в КНДР не сообщается.