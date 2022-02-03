Вашингтон, 3 февраля 2022, 08:23 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской общественной организации на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте комитета.
Согласно опубликованным данным, Институт межкорейского экономического сотрудничества поставит в Северную Корею медицинское оборудование, необходимое для борьбы с пандемией коронавируса. В частности, 20 тепловизоров.
Известно, что исключение из-под санкций будет действовать до 26 января 2023 года. О способах и сроках поставки груза в КНДР не сообщается.