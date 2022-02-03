Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска планируют реконструировать сооружения биологической очистки. Средства выделяются из федеральной и региональной казны, всего предусмотрено почти 3 млрд рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик». Речь в закупке идёт о реконструкции сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья.

Работы будут идти в Заволжье в Ульяновске у села Красный Яр, который находится севернее полигона твёрдых бытовых отходов. На это предусмотрено несколько лет: при подписании контракта они могут начаться в марте 2022 года и должны завершиться в декабре 2024 года.

Начальная цена контракта составляет 2 991 245 000 рублей. Данные средства выделяются из регионального и федерального бюджетов, в том числе в 2022 году предусмотрено 302 844 220 рублей, в 2023 году — 1 331 919 390 рублей, в 2024 году — 1 356 481 390 рублей.

Заявки для участия в конкурсе завершат принимать 22 февраля.