Джидинский район, Бурятия, 3 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве соседа общеопасным способом с особой жестокостью. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Якутск.рф Огонь

По данным следствия, 24 мая 2021 года подсудимый, проживавший в селе Белоозёрск Джидинского района, распивал спиртное с соседом у себя на летней кухне.

«На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и затем, пытаясь запугать, поднес к нему горящую зажигалку», — отметили в ведомстве.

Одежда на потерпевшем вспыхнула и почти вся сгорела. Мужчину в результате скончался чуть позже в медицинском учреждении.

Верховный суд Бурятии приговорил поджигателя к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда супруге покойного.