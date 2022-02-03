Москва, 3 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Россия и Китай выступают за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, заявил российский президент Владимир Путин в статье для китайского агентства «Синьхуа», опубликованной 3 февраля на русском языке на сайте Кремля.

Фонд Росконгресс Си Цзиньпин и Владимир Путин

Он отметил, что позиции Москвы и Пекина по вопросам международной торговли созвучны. Так, обе страны считают необходимым перезапустить глобальные цепочки поставок.

«Мы выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что ещё весной 2020 года Россия предложила ввести в торговле «зелёные коридоры», которые бы помогли преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса. Инициатива предполагает отмену любых санкций, политических и административных барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентный уровень. Они стали образцом эффективности, ответственности и устремлённости в будущее.

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