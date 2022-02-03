Москва, , 08:17 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже 2 февраля резко колебалась, протестировав днём $90 за баррель, но опустившись на вечерних торгах в область $89 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

Министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ 2 февраля решили оставить без изменения в марте 2022 года текущие параметры увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с.

Это решение было ожидаемым, и рынок нефти его приветствовал: цена Brent как на Московской бирже, так и на лондонской ICE поднялась до $90 за баррель, но удержать этот уровень не получилось.

Вероятно, это могло быть связано с настойчивыми просьбами Ирана к США об отмене нефтяного эмбарго, чтобы увеличить предложение и «охладить» перегретый рынок нефти, но США пока на эту просьбу не реагируют.

Сегодня, 3 февраля, по данным на 08.00 по мск цена на нефть марки Brent снижалась на 0,25%, до $89,25 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,39%, до $87,92.

В среднесрочном периоде цена Brent может колебаться в коридоре в $87−90 за баррель, из которого выйдет только при наличии значимых новостей.

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