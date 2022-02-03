Чокурдах, , 08:22 — REGNUM Жильё инвалида Мила Ефимова из посёлка Чокурдах Аллаиховского района Якутии находилось в таком состоянии, что он, уснув, отморозил ноги. Мужчине ампутировали стопы. Прокуратура сочла дом якутянина непригодным для проживания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Ветхий дом Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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«Ну, конечно, он был пьян и уснул. А кто там не пьет? Но он замерз у себя дома, а не на улице! Мог бы замерзнуть насмерть!» — рассказали ИА SakhaDay односельчане инвалида.

По словам жителей Чокурдаха, мужчина проживал в ветхом доме, из которого уже съехали все остальные жильцы. Официального статуса аварийного у здания нет, хотя по факту оно таковым является. Инвалиду было трудно заготавливать дрова, он не мог их колоть по состоянию здоровья. В администрации посёлка о трудностях инвалида знали, но не предпринимали мер, потому что он злоупотреблял алкоголем.

Прокуратура намерена провести проверку и оценить действия должностных лиц муниципалитета. В надзорном ведомстве предполагают, что жилищные права инвалида были нарушены.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменские чиновники неходячему инвалиду дали жильё на 12-м этаже. Здание, в котором мужчина проживал раньше, было признано аварийным. В прокуратуре эти действия сочли нарушением закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».