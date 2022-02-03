Москва, 3 февраля 2022, 08:16 — REGNUM На переговорах в Пекине 4 февраля с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин планирует всесторонне обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Об этом глава государства сообщил в статье для агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля в преддверии его визита в Китай.
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Кроме того, особое значение лидеры двух стран намерены уделить вопросам развития деловых связей.
Также, подчеркнул Путин, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем.
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Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ Владимира Путина в Китай запланирован на 4 февраля. В этот день пройдёт церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что этот визит имеет принципиальное значение и для России, и для Китая, и для всего мира. Дипломат подчеркнул, что он создаёт возможность для доверительного разговора, так как лидеры обеих стран «отдают себе отчёт, какая ответственность за свои народы на них возложена».
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