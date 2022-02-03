Москва, , 08:16 — REGNUM На переговорах в Пекине 4 февраля с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин планирует всесторонне обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Об этом глава государства сообщил в статье для агентства «Синьхуа», опубликованной на сайте Кремля в преддверии его визита в Китай.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе предстоящего визита мы с председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня», — указал Путин, отметив символичность встречи, которая состоится во время праздника весны — Нового года по лунному календарю.

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«Ведь, как гласит китайская мудрость, «планы на весь год должны строиться весной», — сказал российский лидер.

Кроме того, особое значение лидеры двух стран намерены уделить вопросам развития деловых связей.

«Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран — серьёзные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития», — пояснил глава государства.

Также, подчеркнул Путин, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем.

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«Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер», — заявил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ Владимира Путина в Китай запланирован на 4 февраля. В этот день пройдёт церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что этот визит имеет принципиальное значение и для России, и для Китая, и для всего мира. Дипломат подчеркнул, что он создаёт возможность для доверительного разговора, так как лидеры обеих стран «отдают себе отчёт, какая ответственность за свои народы на них возложена».

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